OtelSondakika uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden kredi kartınız olmadan otel rezervasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İş veya tatil amaçlı gideceğiniz şehirlerde uygun fiyatlı bir otel arıyorsanız, kaliteli hizmet veren ve en uygun fiyatlı otelleri kapsamlı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Bu işlemi tek tek arayarak yapmak oldukça zahmetli olacağından, OtelSondakika uygulamasını kullanarak tüm fırsatları görüntüleyebilirsiniz. 1. sınıf otellerde en düşük fiyatları bulabileceğiniz ve kredi kartınızı kullanmadan rezervasyon yapabileceğiniz OtelSondakika uygulamasında, en iyi otellerde en düşük fiyatlarla konaklayabilmeniz mümkün.

Rezervasyon yaptırdığınız otelin konumunu harita üzerinden görüntüleyebileceğiniz OtelSondakika uygulamasında çeşitli promosyonlar, indirimler ve rezervasyon fırsatları ndan da yararlanabilirsiniz. Eğer siz de bütçenizi sarsmadan, en iyi hizmeti sunan otellerde konaklamak istiyorsanız OtelSondakika uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri