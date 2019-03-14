Mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Inside Out Thought Bubbles bir bulmaca oyunudur.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Inside Out Thought Bubbles ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Disney tarafından geliştirilen ve oyunculara sunulan mobil bulmaca oyunu renkli yapısı ve kolay oynanabilirliği açısından her kesimden oyuncuya hitap ediyor. 2015 yılında Google Play’in en iyi uygulamalarından biri olarak seçilen yapımda oyuncular fırlattıkları toplar ile aynı renkteki topları yok etmeye çalışacaklar. Aynı renkteki topları bir araya toplayacak ve daha sonra yok etmeye çalışacağız.

Basit arayüzlere ve basit ses efektlerine sahip olan oyunda 1000’den fazla seviye yer alacak. Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda farklı seviyelerin kilitlerini açarak ilerleyeceğiz.

İyi oyunlar dileriz.