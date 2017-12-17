Outings uygulaması ile yeni yerler keşfetmek için seyahat planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Microsoft tarafından geliştirilen Outings uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden seyahat planlarınızı yapabilirsiniz.
Microsoft Garage projesi olan Outings, tatillerde yeni yerleri görmek ve keşfetmek için seyahat planı oluşturmanızda kolaylık sağlıyor. Size özel öneriler sunan ve diğer kullanıcıların deneyimlerini de incelemenize izin veren uygulamada, seyahat edeceğiniz bölgedeki gezilecek yerleri ve etkinlikleri görebileceğiniz gibi kültürünü ve yaşam biçimini de keşfedebiliyorsunuz.
Gideceğiniz yeri tanıma konusunda oldukça iyi iş çıkaran Outings uygulamasında çarpıcı görseller sayesinde heyecanınızı katlayabilirsiniz. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen uygulamaya siz de deneyimlerinizi paylaşabilir ve diğer kullanıcılara ilham kaynağı olabilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Gezilecek yerler, tarihi mekanlar ve etkinlik takvimi
- İlgili bölgenin kültürünü ve yaşam biçimini keşfetme
- Diğer kullanıcıların listelerini inceleme
- Kullanıcı yorumlarından ilham alabilme
- Sosyal medyada seyahat planlarınızı paylaşabilme
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