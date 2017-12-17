Microsoft tarafından geliştirilen Outings uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden seyahat planlarınızı yapabilirsiniz.

Microsoft Garage projesi olan Outings, tatillerde yeni yerleri görmek ve keşfetmek için seyahat planı oluşturmanızda kolaylık sağlıyor. Size özel öneriler sunan ve diğer kullanıcıların deneyimlerini de incelemenize izin veren uygulamada, seyahat edeceğiniz bölgedeki gezilecek yerleri ve etkinlikleri görebileceğiniz gibi kültürünü ve yaşam biçimini de keşfedebiliyorsunuz.

Gideceğiniz yeri tanıma konusunda oldukça iyi iş çıkaran Outings uygulamasında çarpıcı görseller sayesinde heyecanınızı katlayabilirsiniz. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen uygulamaya siz de deneyimlerinizi paylaşabilir ve diğer kullanıcılara ilham kaynağı olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: