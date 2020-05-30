Lion Studios tarafından geliştirilen ve mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan Pack Master ile eğlenceli zaman geçirmeye hazır olun.

Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım oynaması ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Seyahat eden bir turisti canlandıracağımız oyun içerisinde yapmamız gereken oldukça basit olacak.

Oyuncular kendilerine verilen bavula nesneleri yerleştirmeye çalışacaklar. Seyahate giden bir adamın bavulunu yerleştirmeye çalışacağımız oyunda bize verilen eşyaların ve nesnelerinin tamamının bavul içerisinde yer almasını sağlamaya çalışacağız.

Hem basit hem de zorluklarla dolu bir yapıya sahip olan oyun da bulmacalar titizlikle hazırlanmış bir yapı da karşımıza çıkacak.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.