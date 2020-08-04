Paint Dropper, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur.

Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda hem boyama yapıyor hem de bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken Paint Dropper oyununu kaçırmayın.

Paint Dropper oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.