Space Inch LLC tarafından geliştirilen Pakka Pets Village ile kendi hayvan köyünüzü oluşturmaya hazırlanın.

Mobil oyunlar arasına yeni katılan ve oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Pakka Pets Village’de oyuncular evcil hayvanlardan oluşan bir köy yaratmaya çalışacaklar. Birbirinden farklı evcil hayvanların yer alacağı oyun da bu hayvanları geliştirmekte mümkün olacak.

Hikâye temalı olarak oynanabilen yapım içerisinde her hayvanın merakı ve zekası birbirine göre farklılıklara sahip olacak.

70 farklı keşfedilebilir hayvanında yer aldığı oyun da 120’den fazla elle yazılmış farklı görev modeli yer alıyor.

500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım aldığı oyuncu incelemeleri ile de yüzleri güldürüyor.