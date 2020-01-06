Pancake Art, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunudur.

Birbirinden lezzetli pankekler yaparak puanlar kazandığınız ve bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz Pancake Art oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanlarda ekrana dokunmak.

Pancake Art oyununu Android cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.