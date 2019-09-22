Tren yollarını kontrol edeceğimiz Paper Train Reloaded ile bizleri birbirinden farklı bulmaca türünde içerikler bekliyor olacak.

isTom Games imzası ile geliştirilen ve Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Paper Train Reloaded ile tren yollarını yönetecek, trenlerin başarılı bir şekilde yollarına devam etmesini sağlayacaklar.

Birbirinden farklı bölümlerin yer adlığı yapımda adeta bulmaca türünde tren yollarını bağlayacak, seferlerin yapılmasını sağlamaya çalışacağız. 300 farklı zor bulmacanın yer aldığı yapımda ilerledikçe daha zorlu bulmaca türleri karşımıza çıkacak. Elle çizilmiş içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular sezgisel kontroller eşliğinde basitten zora doğru ilerleyecek ve bulmacaları çözecekler.

Online olarak lider tablolarında adımızı ilk sıralara yazdırmaya çalışacak, farklı seviyeler eşliğinde başarımızı gözler önüne sereceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Paper Train Reloaded, Google Play’de 4.3 olarak değerlendiriliyor.