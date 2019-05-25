Paragon Kingdom: Arena

Üç eski fraksiyonun çatışmasıyla parçalanan bir ülkede, komutan olarak beceriniz sayısız savaşın sonucunu belirleyecek. Düşmanlarına saldır, müttefiklerini koru ve Paragons Arenası'nda sana karşı çıkanları parçala.

Kahramanlarınızın çevrimiçi PvP savaşlarında her saldırı, beceri ve hareketle birlikte rehberlik edin. Dinamik bir savaş alanındaki kaynakları ve kuleleri kontrol etmek için yarışırken rakiplerinize saldırın, kuşatın ve öfkelenin. 1000'den fazla olası kahraman kombinasyonu ile savaş bandını inşa et. Düşmanlarınızı ezecek ve rakiplerinizin en uyanıklarını bile şaşırtacak büyü kombinasyonlarını ustaca düşünün.

Çok çeşitli arketiplerden birini seçin: Savaş başlamadan önce zaferinizi garanti altına almak için Tank, DPS, Destek ve Hibrit hattından birini seçin!



