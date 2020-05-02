Mobil masa oyunları arasında yer alan ve online olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getirerek keyifli zaman geçirme fırsatı veren Parchisi STAR Online ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediliyor.

Gameberry Games tarafından geliştirilen Parchisi STAR Online günümüzde Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ederken diğer bir yandan da oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

2 veya 4 oyunculu masalarda birbirinden farklı oyunları oynama fırsatı bulacağımız yapım içerisinde online olarak diğer oyuncular ile sohbet edebilecek, bu sohbetlerde çeşitli emojilerden de faydalanabileceğiz.

Tabletlerde ve akıllı telefonlar ile uyumlu olan başarılı yapım günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip oynanılırken, Play Store üzerinde ise 4.5 olarak değerlendiriliyor.