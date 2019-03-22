Park of Monster, canavarlar ve büyüler (sihirler) ile dolu bir dünyanın içerisine alan mobil bulmaca oyunu. Çizgi film stili grafiklere sahip olmasıyla küçük yaşta mobil oyunculara hitap eden bir yapım izlenimi yaratsa da değil. Yaratıkların yaşam sürdüğü fantastik dünyada dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ettiğiniz, strateji gerektiren Android oyunu, online oynanıyor.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan canavarlı bulmaca oyunu Park of Monster, 2048 sayı bulmaca oyunundan sonra çıkış yapan farklı temalarda oyunlara benziyor. Aynı canavarları, sihirleri ve diğer öğeleri birleştirerek büyüyor, diğer oyunculara saldırılar düzenliyorsunuz. Çok sayıda evrimleştirebileceğiniz canavara sahipsiniz. Oyun esnasında rakiplerinizle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyorsunuz. Birlik kurup birlikte savaşma şansına da sahipsiniz.

Park of Monster Özellikleri