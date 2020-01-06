Path Painter, yolları boyayarak ilerlediğiniz mobil bulmaca oyunu. Basit görselli, kolay, bağımlılık yapan mobil oyunlar geliştiren VOODOO’nun olmasıyla kısa sürede indirme rekoru kıran oyunda karakterlerin yolu kendi renklerine boyamasına yardımcı oluyorsunuz. Oyunun zorluk düzeyi gittikçe artıyor. Düşüdüren bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Voodoo’nun yeni Android oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Path Painter, aşama aşama ilerleyen bir bulmaca oyunu. Oyunda amaç, yolları boyamak ama karakterlerin birbirine asla çarpmaması gerekiyor. Her karakterin gittiği yol belli, tamamen kontrolünüzde değiller. Tek yaptığınız dokunup yolu boyamalarını izlemek. Ancak öyle bir zamanda dokunmalısınız ki kimse birbirine değmemeli. Zamanlama kilit nokta. Başlangıç bölümleri kolay. İlerledikçe karakterlerin sayısının artması platformların neredeyse bir labirente dönüşmesiyle bölümler zorlaşıyor.