PDF Conversion Suite uygulaması Android cihazlarınızdaki birçok dosyayı PDF formatına dönüştürmenizi sağlıyor.

Çeşitli yazışmalarda veya belge paylaşımında işinizi kolaylaştıracak ve bilgisayara ihtiyaç duymadan işlerinizi halledebileceğiniz PDF Conversion Suite uygulaması, birçok dosya formatından PDF’ye dönüştürme özelliği sunuyor. Word, Excel, PowerPoint ve HTML dosyalarını PDF’ye dönüştür ebileceğiniz uygulamada, aynı işlemi TIFF formatına dönüştürmek için de uygulayabiliyorsunuz.

Herhangi bir PDF dosyasını düzenlenebilir Word dosyalarına dönüştürmenize de olanak sağlayan uygulamada, yapmak istediğiniz işlemi seçtikten sonra dosya seçimi yapmanız yeterli oluyor. Oldukça basit bir kullanıcı arayüzü sunan ve saniyeler içerisinde dönüştürme işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulamada, dosyaları kolayca paylaşabiliyorsunuz.

Desteklenen bazı dosya türleri; CSV, XLS, XLSX, GIF, JPEG, PNG, TIFF, ODF, OTT, EPS, PDF, PPS, PPTX, HTML, DOC, DOCX, RTF, XPS ve daha fazlası.