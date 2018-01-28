Peek Launcher uygulaması Android işletim sistemli cihazlar için basit ve hafif bir arayüz sunuyor.

Play Store’da Android’i kişiselleştirebileceğiniz ve yeni özellikler katabileceğiniz pek çok launcher uygulaması bulunuyor. Bunlar arasından seçim yapmak gerçekten zor olsa da, kullanıcıların büyük bir kısmı sadeliğe ve hıza önem veriyor diyebilirim. Bu anlamda tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşündüğüm Peek Launcher uygulaması, telefonunuz üzerindeki yükü de ortadan kaldırıyor.

Kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek size özel önerilerde bulunan Peek Launcher uygulamasında çeşitli kaydırma hareketleriyle yerel arama ve Google araması gibi özelliklere pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Karmaşık düzene sahip launcher uygulamalarından sıyrılarak favori web siteleri, kişiler, uygulama içi kısayollar, klasörler ve dosyaları düzenli bir şekilde sizlere sunuyor. Kullandığınız duvar kağıdına uygun renklerle otomatik tema değiştiren Peek Launcher uygulaması sadeliğiyle öne çıktığından çok fazla özelleştirme seçeneği sunmuyor.

Uygulama özellikleri