Mobil rol oyunları arasında yer alan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Pepi Hospital ile bizleri rengarenk bir dünya bekliyor olacak.

Oldukça titiz bir çalışmanın eseri olarak karşımıza çıkan Pepi Hospital ile bir hastane işletmeye çalışacağız. Hayvanların, insanların ve robotların tedavisinini yapacağımız oyunda amacımız onları eski sağlıklı günlerine yeniden dönmelerine sağlayacağız. Rengarenk bir içerik kalitesi ile karşımıza çıkan yapımda oyuncuları eğlenceli anlar bekliyor olacak.

Ambulans ile düzenli olarak hastanemize gelecek olan hastaları hızlı bir şekilde tedavi etmeye çalışacağız. Bazen bir dişçi olacak, bazen bir bebek bakıcısı bazen de bir doktor olarak hastaları amaliyat edeceğiz.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.