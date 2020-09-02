Gizemli savaş sanatlarını yalnızca filmlerde mi olur sanıyorsunuz? Klasik aksiyondan sıkılmayı bırakın ve daha akılcı bu bulmaca tabanlı Perfect Assassin'de düşmanları alt edin.

Cinayet planınız için yararlı görünen herhangi bir nesneyi çekmek için dokunmanız yeterlidir. Bazen hedefinize suikast yapmak için sadece 1 atış gerekir ama bazen de tüm sahneyi gözlemlemeli, mükemmel bir strateji yapmalı ve hedefi birçok atışla tuzağına çekmelisin.

Her silah, işlevleri açısından birbirinden farklıdır. Bazı silahlar o kadar iyidir ki aynı anda birkaç kötü adamı öldürebilir. Büyük patronu öldürmek için tek bir adım atacağınızı düşünmeyin. Onu tuzağın içine çekmeli ve sessizce suikast kurbanı haline getirmelisiniz.

Şimdi silahınızı yükleyin ve doğru nesneleri hedefleyin. Bakalım kaç seviyeye kadar düşmanlarınızı temizleyeceksiniz? Düşmanlarınızdan daha akıllıca düşünün ve onları suikaste kurban edin.