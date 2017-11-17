Perfect Ear uygulaması ile müzik konusundaki işitsel yeteneklerinizi Android cihazlarınızdan geliştirebilirsiniz.

İyi bir müzik kulağına ve ritim duygusuna sahip olmak, her müzisyen için oldukça önemlidir. Melodileri dinleyerek anlayabilmek, akorları tanımak ve diğer müzik temellerini kavramak istiyorsanız çok fazla çalışmanız gerektiğini bilmelisiniz. Perfect Ear uygulaması da işitsel yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için hazırlanan birçok kulak ve ritim egzersizini sizlere sunuyor.

Kulak eğitimi, ritim eğitimi, solfej yetenekleri gibi sizi iyi bir müzisyen yapacak her şeye ulaşabileceğiniz uygulamada, günlük yapmanız gereken egzersizlere de ulaşabiliyorsunuz. Müzik konusunda teorik makaleleri de inceleyebileceğiniz Perfect Ear, hem acemilere hem de profesyonellere hitap edecek şekilde hazırlanmış. Siz de iyi bir müzisyen olma yolunda ilerlemek istiyorsanız, Perfect Ear uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri