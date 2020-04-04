Perfect Park!

Bu eğlenceli ve kolay bir park oyunu: Basit ama zorlu rota planlaması sayesinde, aracın ilgili park alanına doğru bir şekilde girmesine izin verin. Mükemmel rota planlaması sayesinde para ödülü alacaksınız.

Yolu diğer araçlarla paylaşmak ve sürekli hızlı trenlerin geçtiği demiryolu kavşaklarından, dondurma yüklü kamyonetlerden, sinir bozucu uzun limuzinlerden, kocaman kamyonlardan ve otomobilden kaçmak zorundasın. Diğer araçlara çarpma, trenlerin arasından geç ve manevralarınla sana zaman kaybettirebilecek her türlü durumdan kaç.

Minik kamyonetlerden yarış arabalarına kadar dilediğin aracı seçebilir ve dilediğin haritada hız yapabilirsin. Oyun içinde akıllı rehberler sayesinde hem kolay yöntemler öğreneceksin hem de bu yöntemleri sürekli test etme imkanı bulacaksın