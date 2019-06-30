Mobil platformda Android işletim sistemini destekleyen tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Perfect Turn, onlarca kareden oluşan zorlu bulmaca tahtalarını boyayarak belirtilen şekilleri ortaya çıkartabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canlı ve renkli grafikler ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kare bloklar üzerinde ilerleyerek bir sünger yardımı ile belirtilen blokları boyamak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Yapbozları tamamlamak için engelleri aşmalı ve gizli resimleri ifşa ederek bulmacaları tamamlamalısınız. Farklı renklerdeki süngerlerden faydalanarak bulmaca tahtasında yer alan kare blokları boyayabilir ve uygun şekilleri oluşturarak bölümü tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici bulmacaları ile eğlenceli anlar geçirebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce seviye ve her seviyede farklı renklerden oluşan şekiller bulunmaktadır. Hızlı düşünme ve karar verme yeteneğinizi kullanarak bulmacaları çözebilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan Perfect Turn, cihazınıza ücretsiz olarak kurabileceğiniz eğitici bir oyundur.