Evcil hayvanların bakımını yaparak onların rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba göstereceğiniz ve hayvanlar için bir otel yapabileceğiniz Pet Hotel, simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Evcil hayvanlar için açtığınız otelde hayvanların her türlü ihtiyaçlarını gidermeli ve onları beslemelisiniz. Banyolarını yaptırarak hayvanları temiz tutmalı ve günlük bakımlarını yapmalısınız. Ayrıca hayvanlarla çeşitli oyunlar oynamalı ve onları mutlu etmelisiniz. Her hayvan için farklı platformlar düzenlemeli ve seviye atlayarak otelinizi geliştirmelisiniz.

Oyunda evcil hayvanlar için özel olarak tasarlayacağınız dev bir otel ve her hayvan için farklı odalar yer almaktadır. Ayrıca hayvanların kişisel bakımlarını yapacağınız banyolar ve onlarla oyun oynayacağınız parkurlar bulunaktadır.

Hamster, kedi, köpek ve daha onlarca sevimli hayvanın bakımını üstlenerek eğlenceye doyabilir ve ilerleyen bölümlerde yeni hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Pet Hotel ile sizde büyük bir hayvan oteli inşa edebilir ve sevimli dostlar edinebilirsiniz.