Idle temalı oyunlara olan ilgi artmaya devam ettikçe piyasaya birbirinden güzel oyunlar çıkmaya devam ediyor.

Pet Idle adında yayınlanan yeni bir idle temalı oyun da şu sıralar ortalığı kasıp kavurmaya devam ederken yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Alphaquest Game Studio tarafından geliştirilen, Android ve iOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Pet Idle ile sevimli hayvanlar besleyecek, eğlenceli anlar yaşayacağız.

Kedi ve köpek gibi hayvan seçeneklerinin yer aldığı oyun içerisinde onlarla birbirinden güzel aktiviteler yapacak, onları besleyecek, yıkayacak ve eğlenceli anlar yaşamalarını sağlamaya çalışacağız.

Renkli içerikleri ile oyunculara keyifli anlar sunacak olan yapım aksiyondan uzak yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Play Store üzerinde 4.6 olarak değerlendirilen oyun 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.