Android ve İOS işlemci içeren cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Peter Rabbit’s Garden, sevimli tavşan karakterlerini yöneterek kendi bahçenizi inşa edebileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda amaç, işçi tavşanlar ile büyük bir bahçe kurmak ve çeşitli sebzeler yetiştirmektir. Tavşanların tükettiği çeşitli yiyecekleri üretmeli ve onları satarak bahçenizi geliştirmelisiniz. Günlük görevler yaparak sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici nitelikte eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, birbirinden sevimli onlara tavşan karakteri ve üretimini yapabileceğiniz çeşitli meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Toplam 4 farklı zorluk derecesi yer almaktadır. Oyuna istediğiniz seviyeyi seçerek başlayabilirsiniz.

Tavşanların temel gıdaları arasında yer alan havuç, lahana, turp, marul enginar gibi birçok farklı ürünü yetiştirerek satabileceğiniz ve daha büyük bir bahçeye sahip olabileceğiniz Peter Rabbit’s Garden, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.