Pexels uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birbirinden kaliteli stok fotoğraflara ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Oldukça başarılı bir stok fotoğrafçılık platformu olan Pexels, çeşitli projeleriniz için kullanacağınız en iyi görselleri ücretsiz olarak sizlere sunuyor. Sosyal medya, web sitesi veya sunum gibi projelerde size ilham verecek fotoğrafları bulabileceğiniz Pexels uygulamasında, konuya uygun binlerce fotoğraf bulabilmeniz mümkün.

Fotoğrafları dilediğiniz projede ücretsiz olarak kullanma imkanı sunan Pexels uygulamasında, ilginizi çeken fotoğrafçıların profillerini de takip edebiliyorsunuz. Eğer siz de fotoğrafçılık ile uğraşıyorsanız, kendi portföyünüzü oluşturarak Pexels topluluğuna katılabilirsiniz. Birbirinden harika fotoğraflar bulabileceğiniz, fotoğrafçıları takip edebileceğiniz ya da kendi çektiğiniz fotoğrafları yayınlayabileceğiniz Pexels uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.