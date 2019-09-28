Resimleri takip ederek kitaplar arası yolculuk yapabileceğiniz ve kaçış yollarını bulmak için mücadele edeceğiniz Picture Book Escape Game, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, ilginizi çeken resimlere dokunarak ipuçları toplamak ve kitabın sayfalarını tek tek geçerek hedefe ulaşmaktır. Çeşitli resimlerle donatılmış bir platformda çıkış yolunu bulmak için ipucu bulmalı ve puan toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Dilediğiniz resme ya da objeye tıklayarak farklı çıkış yollarının izini sürebilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilgi uyandıran bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, maceraya doyacağınız yüzlerce zorlu bölüm ve her bölümde sayısız resim bulunmaktadır. İlginizi çeken resimlere dokunarak ipucu toplayabilir ve puan kazanabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Picture Book Escape Game, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.