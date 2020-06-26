Idle temalı bir oyun olarak lansmana çıkan Pit Crew Heroes günümüzde oynaması ücretsiz olarak oyuncuları çevresinde toplamaya devam ediyor.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Pit Crew Heroes’da oyuncular kendi garajlarını inşa edecek, farklı araç modelleri tamir ederek para kazanacaklar.

Yarış oyunu olarak piyasaya sürülen yapım da oyuncular garajlarına gelen araçları doğru ve düzenli bir şekilde tamir edecek, yüksek paralar kazanmaya çalışacaklar.

Farklı araç modellerinin de yer aldığı oyunda para kazandıkça kilitli araçların kilitlerini de açabileceğiz.

Yeni ortamları da keşfetme fırsatı bulacağımız yapımda büyük ödüller için diğer oyunculara karşı da yarışabileceğiz.

50 binden fazla oyuncuya sahip olan yapım güncellemeler alarak içeriğini taze tutmaya devam ediyor.