Pixel Drifters: Nitro (Drift Ustası: Nitro), sadece tepe kamera açısından oynanış sunan piksel görselli eski stil yarış oyunlarına özlem duyanların oynayacağı yarış oyunu.

Adından da tahmin edeceğiniz üzere drift yarışlarına katılıyorsunuz. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu (multiplayer) oynama seçeneği mevcut.

Görsel çizgileri, efektleri, müzikleri, oynanış dinamikleriyle atari başında saatler harcayan eski nesle hitap ettiğini gösteren drift yarış oyununda 120’in üzerinde araç yer alıyor. Spor araba, yarış arabası, canavar kamyon, arazi aracı, polis arabası, tank ve daha saymakla bitmeyecek araç var. Favorinizi seçip yarışa giriyorsunuz. İster görev odaklı (şu kadar süre sağ kal, şu kadar puan yap gibi) yarışlara katılıyor, isterseniz de madalyon toplama, meydan okuma gibi çılgın eğlence modlarında dünyanın dört bir yanından oyuncularla kapışıyorsunuz. Görevi tamamlarken polislere de yakalanmamanız, onları atlatmanız gerekiyor. Trenler, geçitler, değirmenler dahil birçok engeli avantajınıza çevirmelisiniz.