Pixel Match 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı bir mobil bulmaca oyunu olan Pixel Match 3D oyununda pixel art resimler yapıyorsunuz. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda katlanmış kağıtları keserek ilerliyorsunuz. Büyük bir keyif alabileceğinizi düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Simetrik düşünmeniz gereken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor.

Pixel Match 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.