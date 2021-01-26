Pixel Rush, engellerle dolu parkurlarda yarışan piksel bloklardan yapılmış bir adamı kontrol ettiğiniz eğlenceli ve hızlı tempolu koşu oyunu. Dikkat edin; Pixel Boy engellerle karşılaştıkça piksellerini kaybediyor. Hayatta kalmasını sağlamak için engellerin üzerinden atlayın, koşun ve mükemmel bir koşu çıkarmak için bitiş çizgisine tek parça halinde ulaşın.

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Pixel Boy’un kayıp vücut parçalarını geri kazanması ve seviye atlamak için her türlü engeli geçerken pikselleri ve yıldızları toplayın. Ama dikkat edin! Çok fazla engeli aşarsanız tüm piksellerinizi kaybedersiniz ve yeniden başlamanız gerekir.