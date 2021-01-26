Pixel Rush Android oyununda engellerle dolu platformda hayatta kalmak için koşuyorsunuz.
Pixel Rush, engellerle dolu parkurlarda yarışan piksel bloklardan yapılmış bir adamı kontrol ettiğiniz eğlenceli ve hızlı tempolu koşu oyunu. Dikkat edin; Pixel Boy engellerle karşılaştıkça piksellerini kaybediyor. Hayatta kalmasını sağlamak için engellerin üzerinden atlayın, koşun ve mükemmel bir koşu çıkarmak için bitiş çizgisine tek parça halinde ulaşın.
Pixel Rush İndir
Pixel Boy’un kayıp vücut parçalarını geri kazanması ve seviye atlamak için her türlü engeli geçerken pikselleri ve yıldızları toplayın. Ama dikkat edin! Çok fazla engeli aşarsanız tüm piksellerinizi kaybedersiniz ve yeniden başlamanız gerekir.
- Pixel Boy’un birçok özelleştirme seçeneğiyle şık bir şekilde çalışmasını sağlayın. Çok çeşitli kıyafetler ve başka harika öğelerle birlikte kullanabileceğiniz yeni karakter figürlerinin kilidini açın. Bu üç boyutlu koşucuda görüşünüz size kalmış.
- Koşarken hızlı düşünürseniz engelli parkurlarda yeni öğeler alma şansınız bile olur. Yine de dikkat edin! Bir engel çoraplarınızı veya giydiğiniz herhangi bir şeyi hemen elinizden alabilir.
- Kolay kontroller ancak zorlu ve dinamik bir oynanış. Pistte aşağı doğru ilerlerken dokunup sola veya sağa kaydırmanız yeterli. Pratik, mükemmel bir koşu sağlar.
- Engelli parkurdaki engellerin üzerinden uçmak için fırlatma rampalarından atlayın. Piksellerinizi paramparça edebilecek engellere, çivilere, keskin bıçaklara, baltalara, dönen platformlara ve diğer bloklara dikkat edin. Pixel Boy, giderek zorlaşan seviyelerde ne kadar hayatta kalacak?
- Yeni görünümler elde etmek için anahtarları toplayın, böylece bir ağaç, tavuk ve daha çılgın karakterler olarak oynayabilirsiniz.
- Mağazadaki yüzlerce öğenin kilidini açın. Karakterinizi kişiselleştirmek için bir silindir şapka, taç, eldiven, asa, bot ve başka birçok seçenek dahil benzersiz yeni aksesuarların kilidini açmak için yıldız kazanın. Pixel Boy’u korsan gibi giydirmek istemez misiniz?
- Becerileriniz ne kadar iyi olursa, Mystery Box’ların kilidini özel ödüllerle açmaya yetecek kadar piksel tasarrufu o kadar hızlı olur. Bu koşu oyununun ustalaşması zaman ve konsantrasyon gerektirir ancak büyük ödüller ile karşılığını verir.
- Ekstra yıldız almak için birçok fırsat. Yıldız kazanabileceğiniz bonus seviyelerinde koşun ve zıplayın. Sandık oyununda şansınız yaver giderse büyük ödülü kazanabilirsiniz.
- Bu üç boyutlu koşucu harika grafikler, eğlenceli ses efektleri ve müziğiyle sizi bağlı tutacak.
YORUMLAR