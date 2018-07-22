Pixel Starships, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir uzay stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Online bir şekilde oynanan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyor ve liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz.

Destansı mücadelelere girişip arkadaşlarınıza ya da dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meyda okuduğunuz bir oyundur. Kendi uzay geminizi inşa edip güçlü silahlarla donatabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve güçlü stratejiler geliştirmelisiniz. Farklı ırkların da yer aldığı oyunda diplomasiler yapabiliyor ve ittifak kazanabiliyorsunuz. Geniş bir atmosfere sahip olan oyunda güçlü gemileri kontrol ediyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda zaferler kazanmak için ittifaklar kurabiliyorsunuz. Güçlü silahların ve orduların da bulunduğu oyunda 8 bitlik retro tarz grafikler bulunuyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Pixel Starships, sizleri bekliyor. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa Pixel Starships oyununu sakın kaçırmayın.

Pixel Starships oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.