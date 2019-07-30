Android,İOS ve Windowsphone işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda tamamen ücretsiz olarak sunulan Plumber 3 ile eğlenceli anlar geçirmeye hazır olun.

Birbirinden farklı bulmacaların yer aldığı oyunda rengarenk bir yapı yer alıyor. Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan App Holdings imzası ile geliştirilen ve oyunculara sunulan yapımda boruları birleştirerek su akışını sağlayacağız.

Oyun içerisinde kolaydan zora doğru ilerleyecek boruları döşeyecek ve su akışını gerçekleştireceğiz. 300 farklı seviyenin yer aldığı yapımda tıpkı gerçek hayatta olduğunu gibi bir su tesisatçısı olacak ve sistemin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamaya çalışacağız.

Farklı zorluklar ile karşılaşacağımız oyunda ekran üzerinde tek bir parmak hareketi ile boruların yerini değiştirebileceğiz. Üç farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yer alan yapım, bulmaca oyunları arasında yer alıyor.