Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan Plumber Land ile birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Rengarenk yapısı ile oyun her kesimden oyuncu tarafından oynanıyor.

IncredibleApp imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Plumber Land ile adeta bir tesisatçı olarak görev yapacağız. Oyuncular karşılarına çıkan boruları doğru bir şekilde yerleştirecek, suyun akmasını sağlamaya çalışacaklar.

Oyun içerisinde ilerledikçe daha zorlu bulmacalar karşımıza çıkacak. Farklı renklerdeki boruları birleştirerek ilerlemeye çalışacağımız oyunda eğlenceli bir oynanış yer alacak. Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanabilen yapım günümüzde 500 binden fazla kitleye hitap etmeye devam ediyor.

Oyun Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.5 olarak değerlendiriliyor.