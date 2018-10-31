Kendi şehrimizi kurmamıza imkan tanıyan Pocket City Free mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak oynanan yapım iki farklı mobil platformda oynanabiliyor. Codebrew Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyunda kendi şehrimizi kuracak ve yönetmeye çalışacağız. Pocket City’nin ücretsiz bir sürümü olan bu oyunda 500 binden fazla oyuncu yer alıyor. Oldukça sağlam grafiklere sahip olan yapım oldukça kolay oynanış içerikleri ile karşımıza çıktı.

Oyun içerisinde yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak ve şehrin yönetimini ele alarak şehri geliştirmeye çalışacağız. Oyunda konut, ticari ve sanayi bölgeleri oluşturmaya çalışacak ve parklar ile şehrimize görsellik katacağız. Buna ek olarak suçlular ile mücadele edecek ve adaleti de sağlayacağız.

4.2 gibi bir skor puanına sahip olan mobil yapım da binaları yükselterek daha gelişmiş yerleşim yerlerine çevirebileceğiz. Oyun son güncellemesini geçtiğimiz ay yani 19 Eylül’de alırken çeşitli seviye sistemleri de bizleri zorlayacak.

Pocket City Free ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.