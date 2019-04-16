Pocket Cowboys: Wild West Standoff, vahşi batı temalı online strateji oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Vahşi batının en çok aranan haydutu olmaya çalıştığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Animasyon filmleri tadında yüksek kalitede grafikleriyle dikkat çeken oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Android telefonlarda oynanabilir vahşi batı oyunları arasından grafik kalitesi, animasyonları ve strateji odaklı farklı oynanışıyla ayrılıyor Pocket Cowboys. Kovboylar, haydutlar, tuzakçılar, keskin nişancılar, yağmacılar, kızılderililer, keşişler ve daha birçok sınıfta karakter arasından seçiminizi yapıp arenaya çıkıyorsunuz. Arena, altıgen şeklinde bölümlere ayrılmış ufak bir alandan oluşuyor. Hareket etme, ateş etme veya yenileme, üç aksiyon arasından seçim yapıyorsunuz. Aksiyona girdiğinizde etrafınızdaki düşmanlar da eş zamanlı olarak aksiyon alıyor. Seçimler önemli. Bir sonraki hareket, sonunuzu getirebilir. Oyunda amaç ise; hayatta kalıp vahşi batının en azılı haydutu unvanını almak. Düşmanlarınızı temizledikçe ödül alıyor, karakterinizi geliştiriyorsunuz ancak başınıza koyulan ödül de artıyor.