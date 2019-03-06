Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Pocket Plants, macera dolu görevlerden oluşan sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda, farklı bitkiler yetiştirebilir ve çevreyi düzenleyerek kendinize ait tesisler oluşturabilirsiniz. Size verilen görevleri yerine getirerek şişelerin kilidini açabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Oyunda asıl amaç, farklı bitki türlerini keşfetmek ve bu bitkileri yetiştirerek farklı bir çevre oluşturmaktır.

İlginç tasarımı ve hikayesiyle oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyun ile macera dolu anlar sizleri bekliyor. Çeşitli özelliklere sahip karakterleri kullanarak, görevleri başarıyla tamamlayabilir ve yeni bitkilerin kilidini açabilirsiniz. Bu sayede birçok bitki türünü yetiştirerek olağanüstü bir çevre oluşturabilirsiniz.

Heyecan dolu bir serüvene atılarak eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz Pocket Plants, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan eşsiz bir oyundur. Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve sürekli genişleyen bir oyuncu kitlesine sahip olan bu oyun ile farklı bir deneyim sizleri bekliyor.