Sadece bir dokunuşla hız ve sürüklenme! Bu basit ve heyecan verici yarış oyununda en hızlı yarışçı olmak için dünyanın dört bir yanından oyunculara meydan oku. Farklı yarış arabalarının kilidini aç, yükseltmeleri ve izleri sür ve efsane olmak için yoluna gir. En iyi zamanlı arabaları yenebilir misin?

Pocket Racing oynaması kolay ama ustalık için pratik gerektiren bir oyun. Diğer oyunculara karşı yarışın veya süre testleri yapın, her aşamada avantaj elde etmek için tüm güçlendirici madalyaları aldığından emin olun. Tüm arabaları yükseltip kilidi açabilmek için yoldaki paraları topla. Tamamladığın her seviyede, kart kazanırsın, seviye başlamadan önce rakiplerine karşı avantaj elde etmek için en iyi kartları seçebilirsin.

Arabanızı küçük bir şehir, renkli blok yarış haritası da dahil olmak üzere birçok pistte sürün. Ancak hepsi bu kadar değil, her parçaya tekrar bakacaksınız çünkü gündüzleri, öğleden sonra veya gece gibi görünürlükler ile sizi zorlayacak.