Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Pocket Trader oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor. Hem Android hem de İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Pocket Trader’da al sat yapacak ve yüksek gelirler elde etmeye çalışacağız.

İş simülasyon oyunu olarak ifade edilen yapımda oyuncular dünyanın dört bir yanında alım satım yapacak ve yüksek gelirler elde etmeye çalışacaklar.

Oldukça basit bir yapıya ve kolay ulaşılabilir seçeneklere sahip olan oyunda yaptığımız tahminler ve yatırımlar adeta hayati önem taşıyacak. RSGapps tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun her iki platformda da ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.