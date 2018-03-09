Police Drift Car Driving, simülasyon tarzında araba oyunlarını sevenlerin hoşuna gidecek bir yapım. Yarış, yanlama, çarpma, uçma her türlü aksiyona girebildiğiniz açık dünya bir sürüş simülasyon oyunu. Grafikleri de bir araba simülatör oyununa göre oldukça iyi.

Metropol, orman, kanyon, dağ ve daha birçok yerde polis arabasını özgürce kullanmanıza izin veren bir araba simülasyon oyunu Police Drift Car Driving. Trafik lambaları, köprüler, binalar, trafik kısacası gerçek hayatla birebir tasarlanmış bu oyunda sokakları yanlayarak özgürce gezinebiliyorsunuz ancak görevler de sizi bekliyor. En iyi polis ve drift yarışçısı olduğunuzu gösterme zamanı.

Police Drift Car Driving Özellikleri: