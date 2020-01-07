Police Drift Racing, arabayı kaydırarak polislerden kaçmaya çalıştığınız mobil yarış oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan araba yarışı oyunu internet bağlantısı gerektirmiyor ve tamamıyla ücretsiz. Polisten kaçış odaklı araba kaydırma, yanlama oyunu görsel açıdan zengin değil ancak süper zevkli bir oyun. Araba oyunlarını seviyorsanız, kaçışla drifti birleştiren bu yapımı kesinlikle oynamalısınız.

Android telefonlarda oynanabilen ufak boyutlu araba yarış oyununda saece tek oyunculu mod var. Sürekli arabanızı kaydırarak polislerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Polisler alarmda, hiç durmamanız gerekiyor. Polisleri kaza yapmaya zorlayarak atlatabiliyorsunuz. Bu arada oyunun bir sonu yok. Etrafınızı saran aynasızlar sizi köşeye sıkıştırdıklarında yarışa veda ediyorsunuz.

Police Drift Racing Android Oyunu Özellikleri