Polis Noktası uygulaması polis adaylarının merak ettikleri tüm sorulara yanıt vererek faydalı olmayı amaçlıyor.
Polis Noktası uygulaması polis olmak isteyen adayların merak ettiği her şeye Android cihazlarından ulaşabilmelerini sağlıyor.
Polis olmak isteyen adaylara yönelik geliştirilen Polis Noktası uygulamasında; POMEM, PMYO, PÖH, bekçi alımı, PAEM, polis parkurları ve sözlü mülakatlar gibi birçok faydalı bilgi sunuluyor. Polislik alımları ve bu meslek hakkında aklınıza takılan her şeyi sorabileceğiniz soru-cevap bölümüne de ulaşabileceğiniz uygulama oldukça basit ve sade bir arayüze sahip.
Sınavlar ve polislik hakkında güncel tüm haberlere de ulaşabileceğiniz Polis Noktası uygulamasını, polis olma yolunda ilerleyen adayların mutlaka kullanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz de polislik sınavlarına hazırlanıyor ve aklınıza takılan sorulara yanıt arıyorsanız Polis Noktası uygulamasını indirebilirsiniz.
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