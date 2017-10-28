Polis Noktası uygulaması polis olmak isteyen adayların merak ettiği her şeye Android cihazlarından ulaşabilmelerini sağlıyor.

Polis olmak isteyen adaylara yönelik geliştirilen Polis Noktası uygulamasında; POMEM, PMYO, PÖH, bekçi alımı, PAEM, polis parkurları ve sözlü mülakatlar gibi birçok faydalı bilgi sunuluyor. Polislik alımları ve bu meslek hakkında aklınıza takılan her şeyi sorabileceğiniz soru-cevap bölümüne de ulaşabileceğiniz uygulama oldukça basit ve sade bir arayüze sahip.