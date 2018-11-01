Rexoto Games’in başarılı mobil yarış oyunlarından birisi olan Poly Drift ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Pixel grafiklere sahip olan ve orta dereceli içerikler ile oyuncuları tatmin eden Poly Drift ile farklı araç türlerini deneyimleyebileceğiz. Arcade yarışlara katılabileceğimiz yapım da basit kontroller yer alacak. Oyuncular basit kontroller sayesinde arcade yarışlarına hızlı bir şekilde adapte olabilecekler.

Orta dereceli bir içerik kalitesine sahip olan oyunda farklı pist seçenekleri de bizleri bekliyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım 2016 yılından bu yana güncelleme ve yeni içerik almazken oyuncuların da eleştiri oklarının hedefi oldu. Yapım hala Google Play’de ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.