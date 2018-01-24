POOLTIME, gerçeğe yakın oynanış sunan 8 top bilardo oyunu. Jump shot, curve shot gibi popüler bilardo vuruşlarını yapabileceğiniz oyunda rakipleriniz Facebook arkadaşlarınız veya dünyanın dört bir yanından bilardo severler oluyor. Gerçek bilardo maçlarına çıkmaya hazırlanın!

Mobil platformda online bilardo oyunları arasında en çok oynananlardan biri POOLTIME. Grafiklerinin kalitesinden ziyade gerçekçi bilardo fizikleri ile oyuncuya gerçekteki bilardo oynama keyfini yaşatmasıyla öne çıkan yapım, Android sistemli tüm telefon ve tabletlerle uyumlu ve de ücretsiz. Yenilikçi kontrol sistemiyle tüm cihazlarda oynaması keyif veren 8 top bilardo oyununda rakipleriniz gerçek oyuncular olduğundan maçlar da çekişmeli geçiyor. Dilerseniz eğitim bölümünde atışlarınızı geliştirip öyle maçlara çıkabilirsiniz.