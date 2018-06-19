Pratik Matematik, basit matematik işlemleri eğlenceli bir hale getiren oldukça keyifli ve başarılı bir Android uygulamasıdır. Çocuklarınıza matematiği sevdirmek ve aynı zamanda eğitmek için kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, çocuklarınızın matematikle arasının iyiy olmasını sağlayabilirsiniz.

Şık bir arayüz ile birlikte gelen uygulamayı kullanmak oldukça kolay. Uygulama içerisinde 2 farklı bölüm vardır. Bunlardan bir tanesi Dört İşlem Oyunu. Bu oyunda karşınıza çıkan soruları doğru cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Rakamlarla yeni alıştırma yapmaya başlayan çocuklar için oldukça ideal.

Diğer bölüm ise Paket Toplama Oyunu. Bu oyunda ise karşınıza gelen paketleri istenilen rakamı elde edecek şekilde toplamaya başlıyorsunuz. Bu bölümde eğlenirken aynı zamanda güzel bir matematik pratiği yapmış oluyorsunuz. Uygulamadaki matematik işlemleri basit işlemler, bu nedenle çocukların kullanımına daha uygun.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Pratik Matematik uygulamasını kullanarak, çocuklarınızı eğitirken eğlenmenin tadını çıkarabilirsiniz.