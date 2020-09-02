Press to Push, zorlu bölümlerin yer aldığı ve beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir beceri oyunudur.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda renkli küpleri slotlarına yerleştirmek için mücadele etmeniz gerek. Kolay kontrollerin de yer aldığı oyunda yeteneklerinizi ortaya koymanız lazım. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Press to Push oyununu telefonlarınıza mutlaka indirmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir keyif alabileceğinizi de düşünüyorum.

Press to Push oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.