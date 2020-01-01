Birbirinden güzel kadın modelleri dilediğiniz gibi şekillendirerek yeni görünümler kazandırabileceğiniz Princess Hair & Makeup Salon, mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Özellikle kız çocukları için tasarlanan ve eğlenceli bölümlerden oluşan bu oyunda amaç, farklı saç ve ten renklerine sahip onlarca kadın modeli yeni kıyafetlerle ve saç şekilleriyle donatarak etkileyici bir görünüme ulaştırmaktır.

Makyaj salonuna giderek modelinize istediğiniz gibi makyaj yapabilir ve cildindeki tüm kusurları örtebilirsiniz. Ayrıca kuaföre giderek modelin saç rengini ve şeklini ayarlayarak bambaşka bir hale getirebilirsiniz.

Prenses gibi bir model yaratabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kumral, kızıl, esmer, sarışın ve daha birçok farklı saç rengine sahip model yer almaktadır. Modellerinizi makyaj ve kuaför salonlarına götürerek kendi tasarımlarınızı yansıtabilir ve göz kamaştıran kıyafetlerle donatabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız Princess Hair & Makeup Salon, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.