Prison Empire Tycoon

Düşük güvenlikli küçük bir cezaevi işletmeye başlayın ve itibarınızı arttırmak için çok çalışın. Her ayrıntıyı geliştirin ve mütevazı hapishanenizi en tehlikeli mahkumlar kontrol altında olan yüksek güvenlikli bir hapishaneye dönüştürün.

Tesisinizin ihtiyaçları ile ilgilenin ve iç çatışmalar olmadan işinizi genişletmek için uygun kararları alın. Hapishane bahçesini büyütün, yönetim bölümünü özelleştirin, gardiyanlara güvenlik ekipmanı sağlayın, hatta hücrelerin havalandırmasını iyileştirin. Her seçimin cezaevi üzerinde bir etkisi olacaktır. Boşta kalan paranızı akıllıca yatırın.

Mahkumlar, ayaklanmalardan ve kaçış planlarından kaçınmak için yönetmeniz gereken kişisel göstergelere sahiptir. Hücrelerini yükseltin veya daha iyi yataklar ekleyin ve konforlarını artırın; biraz kitap rafı satın alın, basketbol sahası inşa edin ya da onları eğlendirmek için telefon kulübeleri kurun.