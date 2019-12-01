Galaksiler arasında çıkacağınız macera dolu bu yolculukta ilginç uzaylı karakterlerini keşfederek kendi tasarladığınız hapishanelerde bu karakterleri tutsak edeceğiniz ve karakterlerin moralini üst seviyede tutarak aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Prison Planet, simülasyon oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Basit grafikleri ve bir o kadarda eğlendirici animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yüzlerce farklı hapishane inşa ederek uzaylı karakterleri rehin almak ve mahkumları dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumak ve görevleri tamamlayarak farklı karakterlerin kilidini açmaktır.

Hapishaneleri dilediğiniz renkte ve şekilde tasarlayabilirsiniz. Puan topladıkça daha fazla hücreye sahip olabilir ve maksimum kapasiteye ulaşarak binlerce uzaylıyı misafir edebilirsiniz.

Oyunda farklı gezegenlerden toplayabileceğiniz sayısız uzaylı karakteri ve ilginç yaratıklar bulunmaktadır. Ayrıca uzaylıları tutsak edeceğiniz yüzlerce hücre modeli yer almaktadır. Yeni binalar inşa ederek karınızı artırabilir ve daha fazla uzaylıya ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Prison Planet ile sizde maceraya doyabilir ve uzaylılarla savaşabilirsiniz.