Private App Lock, Android telefon kullanıcıları arasında beğenilen uygulama kilitleme, şifre koyma uygulamalarından biri. WhatsApp mesajlarınız başta olmak üzere tüm sosyal ağ hesaplarınızda yaptığınız konuşmaların yanında mesajlarınızı meraklı gözlerden gizlemek için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri. Tamamıyla ücretsiz!

WhatsApp, Facebook, Messenger, LINE, Twitter, Hangouts, WeChat gibi mesajlaşmaya izin veren mobil uygulamaların açılışlarına şifre koymanıza izin veren Android uygulamalardan biri Private App Lock. Uygulama kilitleme, açılışa şifre koyma bazı Android telefonlarda özellik olarak bulunsa da genelde yok ve sadece WhatsApp ve eski sürümü kullanmıyorsanız açılışa şifre koyabiliyorsunuz. Private App Lock ile ister desen ister klasik parola koyabiliyorsunuz. Simgesini ve adını değiştirme özelliğine de sahip.

Özel mesajlarınızı okumak isteyen meraklılara karşı alabileceğiniz önlemlerden biri Private App Lock. Kullanımı basit ve çok az yer kaplıyor.

Private App Lock Özellikleri: