Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Pro Series Drag Racing, eşsiz tasarımlara sahip onlarca araç arasından dilediğinizi seçerek nefes kesen yarışlara katılacağınız ve birincilik mücadelesi vereceğinizi sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi yarış sahneleri ile oyunculara benzersiz bir yarış deneyim sunan bu oyunda amaç, zorlu parkurlarda yarışarak rakiplerinizi geride bırakmak ve bitiş çizgisine ulaşarak çeşitli ödüller kazanmaktır.

Oyunu online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularına karşı yarışabilir ve heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yarışlardan kazandığınız puanlarla araçlarınızı geliştirebilir ve yeni araçlar tasarlayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güçlü motorlara ve göz kamaştıran tasarımlara sahip onlarca farklı yarış arabası bulunmaktadır.

Ayrıca çeşitli engellerle donatılmış birçok zorlu parkur ve pist yer almaktadır. Yarış oyunları kategorisinde bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Pro Series Drag Racing, ile dilediğiniz aracı seçerek hız rekorları kırabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.