Project CARS GO (Project Cars Mobile), yüksek kalitede grafiklere sahip araba yarışı oyunu. PC ve konsollarda grafikleriyle öne çıkan araba yarışı oyunu, mobil cihazlar için optimize edilmiş; hız tutkunlarına tek dokunuş yarış deneyimi sunuyor. Açık beta başladı! Hemen yukarıdaki Project CARS GO İndir butonuna dokunun, online yarışlarda yerinizi alın!

Project CARS GO İndir

Mobil cihazlar için optimize edilmiş tek dokunuş yarış oyunu Project Cars Go’da yarışmanın heyecanını hissedin. Dünyanın dört bir yanında en ünlü yarışlarda yarışın ve pistlerde sürüklenin ve bitiş çizgisinde zafer için yarışın!

Drag şeridini yakın ve küresel yarış pistlerini fethedin: Brands Hatch’in kör dönüşleri, Autodromo Nazionale Monza’nın uzun düzlükleri ve zorlu hileleri ve WeatherTech Raceway Laguna Seca’nın mideleri alt üst eden tirbuşonundan geçin. Dünyanın dört bir yanındaki ünlü ikonik yapıların etrafında drag yarışlarında yarışın ve Las Vegas, Long Beach, Singapur ve daha fazlasının sokaklarında mücadele edin.

Dünyanın en çok istenen elit marka araçlarını toplayın: Nihai otomobil koleksiyonunuzu en sevdiğiniz yarış arabaları ve markaları ile tamamlayın. Tarihi yarış soylarından fütüristik konsept modellere kadar, toplayıp sahiplenmeniz için sizin. Becerilerinizi farklı araç sınıflarında test edin: GT3, Open-Wheel, Prototip, Yol, Eski Model ve daha fazlası!

Arabanızı özelleştirin ve sizin yapın: Araçlarınızı çeşitli boya, desen ve renklerle kişiselleştirin. En sevdiğiniz arabalara benzersiz boya renkleri uygulamak için “Mix Paint” ile yaratıcı ve eğlenceli olun. Parçalar ve mod yükseltmeleriyle rekabette avantaj sağlamak için aracınızı mükemmelliğe ayarlayın. En iyi performans için Genel Ayar ve Kategori Ayarı arasında geçiş yapın.

Tüm Oyunlar modunda zirveye yarışın: Dünya Turu, Günlük ve Üretici Davetli Turnuvalar ve daha fazlası gibi farklı modlarda ikonik pistlerde yarışın. Dünya Turunda gerçek drag ve pistleri keşfedin ve tüm yarışları alın, Süreli Yarışlarda sınırlarınızı test edin ve davetli turnuva etkinliklerinde en iyi rakiplere karşı mücadele edin.

Geliştiriciden uyarılar;