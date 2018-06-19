Arazi araçlarıyla zorlu görevleri tamamlıyoruz.
PROJECT:OFFROAD, araba yarışı, sürüş simülasyon/simülatör oyunlarıyla karşımıza çıkan BYCODEC GAMES’in yeni oyunu. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda 4x4, 6x6, 8x8 arazi araçlarını kullanıyorsunuz. Serbest sürüşün yanı sıra zorlu görevlerin beklediği özel mod bekliyor.
4x4 arazi araçlarının yer aldığı simülasyon oyunları arasından kaliteli grafikleri ve gerçek sürüş deneyimi yaşatan oynanışıyla ayrılıyor Project: Offroad. Modelleme harikası, fizikleriyle etkileyici arazi araçlarını olabildiğince geniş haritalarda sürüyorsunuz. Serbest sürüş, mücadele modu ve görev modunda tek başınıza oynama, çoklu oyuncu modunda dünya genelinde yarışçılarla kapışma şansına sahipsiniz.
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